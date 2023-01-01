Зеедорф: «Лукаку совершил ошибку, вернувшись в «Челси»

Легенда нидерландского футбола Кларенс Зеедорф поделился мнением о карьере бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, ныне являющегося игроком миланского «Интера».

«Ромелу совершил ошибку, когда ушел в «Челси». Зачем куда-то переходить, если все складывается хорошо? Самый очевидный ответ – деньги. Но не всегда финансы должны быть в приоритете. Они сгубили многих хороших футболистов. Хочу пожелать Лукаку обрести свою прежнюю магию», - передает слова Кларенса Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в четырех матчах Серии А, в которых отметился голом и результативной передачей.