Рива - о финале ЧМ-1970 против Пеле: «Конечно, мы и до финала знали, кто он такой»

Финал первого мексиканского чемпионата мира, 1970 года, стал настоящим бенефисом Пеле, его, возможно, звездным часом - Пеле в последний раз сыграл на чемпионате мира, хотя не был стар к тому моменту, ему не было и тридцати, и сделал он это божественно. В финале того турнира Бразилия камня на камне не оставила от чемпионов Европы - итальянцев (на тот момент они также были чемпионами). Игру вспоминает легендарный итальянский нападающий Джиджи Рива.

- Конечно, мы и до того финала знали, кто такой Пеле и чего от него ждать. Он провел отличный матч. А нас в тот день на поле не было, мы выдохлись и ментально, и физически в полуфинальной игре против ФРГ, - цитирует Риву La Gazzetta Dello Sport.