Рива: «Не сомневаюсь - Пеле и Марадона являются лучшими в истории футбола»

Легендарный итальянский футболист и современник Пеле, Джиджи Рива, заявил, что не сомневается в том, что именно Пеле, а также Марадона, являются лучшими за всю историю футбола. Напомним, что «Король футбола» скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Он является единственным футболистом в истории игры, который трижды становился чемпионом мира.

- Ничуть не сомневаюсь - Пеле величайший, наряду с Марадоной. Я их ставлю на один уровень. Я видел своими глазами, как играли оба, хотя они из разных эпох. Все мы уступали и уступаем этим двум великим игрокам, - цитирует слова Джиджи Ривы pianetamilan.it.