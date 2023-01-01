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Чемпионат Италии. Серия А

Рива: «Не сомневаюсь - Пеле и Марадона являются лучшими в истории футбола»

01 Января 2023 • 06:17 Комментировать

Легендарный итальянский футболист и современник Пеле, Джиджи Рива, заявил, что не сомневается в том, что именно Пеле, а также Марадона, являются лучшими за всю историю футбола. Напомним, что «Король футбола» скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Он является единственным футболистом в истории игры, который трижды становился чемпионом мира.

- Ничуть не сомневаюсь - Пеле величайший, наряду с Марадоной. Я их ставлю на один уровень. Я видел своими глазами, как играли оба, хотя они из разных эпох. Все мы уступали и уступаем этим двум великим игрокам, - цитирует слова Джиджи Ривы pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Джиджи Рива
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