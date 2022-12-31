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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» озвучил требование по трансферу Маккенни

31 Декабря 2022 • 08:51 Комментировать

Туринский «Ювентус» собирается в ближайшее время расстаться с американским полузащитником Уэстоном Маккенни, об этом сообщает в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует журналист, «старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего исполнителя порядка 40 миллионов евро. Вырученные деньги туринский гранд планирует потратить на приобретение новых футболистов.

Уэстон является игроком «Ювентуса» с 2020 года. В нынешнем сезоне американец поучаствовал в 22 поединках за туринский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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