«Ювентус» озвучил требование по трансферу Маккенни

Туринский «Ювентус» собирается в ближайшее время расстаться с американским полузащитником Уэстоном Маккенни, об этом сообщает в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует журналист, «старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего исполнителя порядка 40 миллионов евро. Вырученные деньги туринский гранд планирует потратить на приобретение новых футболистов.

Уэстон является игроком «Ювентуса» с 2020 года. В нынешнем сезоне американец поучаствовал в 22 поединках за туринский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.