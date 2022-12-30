​Матчи Серии А будут начинаться с минуты молчания в память о Пеле

Матчи итальянской Серии А, которые пройдут 4 января, будут начинаться с минуты молчания в память о Пеле. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Федерацию футбола Италии.

Напомним, что Пеле скончался в четверг в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком.

Пеле является единственным в истории трёхкратным обладателем кубка мира. Он выигрывал мундиаль в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.

Отметим, что 4 января пройдут все 10 матчей 16-го тура чемпионата Италии. В главном матче игрового дня будут сражаться «Интер» и лидирующий «Наполи».