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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может обменять Рабио на защитника «Атлетико»

30 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать

Итальянский «Ювентус» и испанский «Атлетико» могут совершить обмен футболистами в зимнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, из Турина в Мадрид может отправиться полузащитник Адриен Рабио, а в обратном направлении – защитник Хосе Хименес.

«Атлетико» входит в список клубов, которые проявляют интерес к 27-летнему Адриену Рабио, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Что касается Хосе Хименеса, то 27-летний уругваец ищет новый вызов в своей карьере. «Старая синьора» уже несколько лет держит Хименеса на своём радаре.

Трансферное окно в Европе открывается на днях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Хосе Хименес Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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