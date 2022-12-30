​«Ювентус» может обменять Рабио на защитника «Атлетико»

Итальянский «Ювентус» и испанский «Атлетико» могут совершить обмен футболистами в зимнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, из Турина в Мадрид может отправиться полузащитник Адриен Рабио, а в обратном направлении – защитник Хосе Хименес.

«Атлетико» входит в список клубов, которые проявляют интерес к 27-летнему Адриену Рабио, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Что касается Хосе Хименеса, то 27-летний уругваец ищет новый вызов в своей карьере. «Старая синьора» уже несколько лет держит Хименеса на своём радаре.

Трансферное окно в Европе открывается на днях.