Рабио выдвинул требование «Ювентусу»

Агент полузащитника Адриена Рабио ведет переговоры с руководством туринского «Ювентуса» о новом контракте для своего клиента. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, французский хавбек требует повышения заработной платы с семи до десяти миллионов евро.

Срок действующего трудового договора 27-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитан до середины следующего года.

Если стороны не договорятся, у Рабио есть другие варианты продолжения карьеры. Интерес к игроку проявляют «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне француз провел 16 поединков за «Ювентус», отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.