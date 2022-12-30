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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио выдвинул требование «Ювентусу»

30 Декабря 2022 • 11:11 Комментировать (1)

Агент полузащитника Адриена Рабио ведет переговоры с руководством туринского «Ювентуса» о новом контракте для своего клиента. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, французский хавбек требует повышения заработной платы с семи до десяти миллионов евро.

Срок действующего трудового договора 27-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитан до середины следующего года.

Если стороны не договорятся, у Рабио есть другие варианты продолжения карьеры. Интерес к игроку проявляют «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне француз провел 16 поединков за «Ювентус», отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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idudowax
30 Декабря 2022 в 12:06
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