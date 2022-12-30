«Наполи» хочет увеличить клаузулу игрока, которым интересуются «Реал» и «МЮ»

Руководство «Наполи» планирует провести переговоры с корейским защитником Ким Мин Джэ относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Как информирует источник, в неаполитанском клубе обеспокоены низкой суммой отступных за 26-летнего игрока. Нынешняя клаузула Джэ составляет 45 миллионов евро. «Наполи» хочет заключить новый контракт, в котором поднимет сумму отступных.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 поединках за итальянскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.