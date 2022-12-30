Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хвича объяснил, почему взял в «Наполи» 77-й номер

30 Декабря 2022 • 09:00 Комментировать

Бывший футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», объяснил выбор игрового номера в «Наполи». Грузин играет за неаполитанскую команду под номером 77.

«Если честно, у меня нет каких-то особенных связей с номером 77. Но 7 – мое любимое число, а еще под ним играет Криштиану Роналду. Поэтому я решил взять себе 77-й номер», - передает слова полузащитника Corriero dello Sport.

Хвича пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кварацхелия поучаствовал в 17 поединках за «Наполи», в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
09:00 · Италия. Серия А
Хвича объяснил, почему взял в «Наполи» 77-й номер
07:03 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с Жиру о новом контракте
05:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «2022 год подарил нам много удовлетворения»
04:25 · Италия. Серия А
В Парагвае снесут стадион, названный в честь легенды «Ювентуса»
02:24 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги: «Спасибо тебе за всё, что ты сделал»
02:03 · Италия. Серия А
Ривера: «Пеле был лучшим даже в воротах»
01:09 · Италия. Серия А
«Спасибо» - Мальдини лаконично попрощался с Пеле
00:35 · Италия. Серия А
Моуринью: «Покойся с миром, король Пеле»
00:12 · Италия. Серия А
Иельпо: «Милану» нужен центрфорвард»
00:04 · Италия. Серия А
Паганин: «Неудача в матче с «Наполи» может дорого обойтись Симоне Индзаги»
29 Декабря
23:52 · Италия. Серия А
Иельпо: «Скудетто? Тут всё зависит от самого «Наполи»
23:48 · Италия. Серия А
Моратти рассказал, как Пеле едва не стал игроком «Интера»
23:41 · Италия. Серия А
Иельпо: «Надеюсь увидеть настроенный на борьбу «Милан»
23:19 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Пеле – символ всего спорта»
23:08 · Италия. Серия А
Иельпо: «Милану» определённо нужен другой голкипер»
Все новости
Рекомендуем