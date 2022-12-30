Хвича объяснил, почему взял в «Наполи» 77-й номер

Бывший футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», объяснил выбор игрового номера в «Наполи». Грузин играет за неаполитанскую команду под номером 77.

«Если честно, у меня нет каких-то особенных связей с номером 77. Но 7 – мое любимое число, а еще под ним играет Криштиану Роналду. Поэтому я решил взять себе 77-й номер», - передает слова полузащитника Corriero dello Sport.

Хвича пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кварацхелия поучаствовал в 17 поединках за «Наполи», в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.