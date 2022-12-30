«Милан» договорился с Жиру о новом контракте

Руководители действующих чемпионов Италии договорились о новом краткосрочном контракте с опытным французским форвардом Оливье Жиру.

По информации Gazzetta dello Sport, миланский клуб уже договорился о новом соглашении с 36-летним французским футболистом. Новый договор будет действовать до июня 2024 года. Стоит отметить, что нынешний контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до конца этого сезона. Сам нападающий не против остаться в итальянском клубе ещё на один сезон.

В этом сезоне Оливье Жиру провёл в итальянском чемпионате в составе «красно-чёрных» 13 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.