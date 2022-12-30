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Чемпионат Италии. Серия А

В Парагвае снесут стадион, названный в честь легенды «Ювентуса»

30 Декабря 2022 • 04:25 Комментировать

У Роберто Беттеги, легендарного нападающего «Ювентуса», так и не появилось стадиона его имени в Италии, но зато теперь есть в Парагвае. Причем не где-нибудь, а в пригороде столицы - Асунсьона, в квартале «Себалльос». Франсиско Окампо, владелец местного клуба, оказался большим поклонником выступавшего за «Юве» с 1969 по 1983 год нападающего - настолько большим, что даже решил назвать в его честь стадион вместимостью в 7 тысяч зрителей.

На стадионе даже пару раз проходили матчи Кубка Либертадорес - южноамериканского аналога Лиги чемпионов. Впрочем, вскоре стадион должны снести, а на его месте построят больницу. Решение принято еще в 2018 году, но до сих пор городские власти еще не приступили к его исполнению. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Беттега чемпионат Парагвая
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