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Чемпионат Италии. Серия А

Ривера: «Пеле был лучшим даже в воротах»

30 Декабря 2022 • 02:03 Комментировать

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Легендарного бразильца помянул и один из немногих еще живущих людей, игравших с ним в финале чемпионата мира 1970 года, считающего бенефисом карьеры Пеле - итальянский нападающий Джанни Ривера, не менее почитаемый у себя на родине.

- Сегодня ушел мой друг Пеле, лучший из лучших за все времена. Он одинаково хорошо играл обеими ногами, он был лучшим, как я слышал, даже в воротах, и, я уверен, если бы футбола не было, то его придумал бы именно он. Мне кажется бессмысленным составлять топ великих игроков, чтобы выяснить, кто из них более великий, - цитирует слова Риверы pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Джанни Ривера
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