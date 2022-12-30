«Спасибо» - Мальдини лаконично попрощался с Пеле

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Он пережил заблиставших позже него гениев Кройфа и Марадоны, но, в конце концов, смерть приходит за каждым из нас. Паоло Мальдини, один из руководителей «Милана», выразил свое отношение к произошедшему очень лаконично.

- Спасибо, - написал в социальных сетях Мальдини.

Напомним, что Пеле является единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира - в 1958, в 1962 и 1970 годах. Мальдини становился чемпионом мира лишь один раз, в 2006 году, однако он добился много большего на клубном уровне.