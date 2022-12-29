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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти рассказал, как Пеле едва не стал игроком «Интера»

29 Декабря 2022 • 23:48 Комментировать

Массимо Моратти, бывший президент миланского «Интера», скорбит из-за известия о смерти Пеле, он вспомнил, что бразилец едва не стал игроком «Интера» в свои юные годы. По словам Моратти, это случилось сразу после триумфального для Пеле шведского чемпионата мира 1958 года, а приглашал Пеле в «Интер» отец Массимо.

- «Интер» мог стать первым европейским клубом Пеле, после шведского чемпионата мира мой отец заручился его услугами, контракт был подписан, но когда об этом узнали в Бразилии, то рассвирепели, и «Сантос» был вынужден просить нас отказаться от контракта. Мы вошли в положение, ведь на том конце телефонного провода был человек, который мог реально лишиться жизни из-за того, что продал Пеле, - цитирует слова Моратти La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пеле Массимо Моратти
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