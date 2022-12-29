«Торино» отложило переговоры о новом контракте с Юричем до февраля

Итальянский клуб «Торино» отложил переговоры о продлении контракта с главным тренером Иваном Юричем до февраля. Об этом пишет Calciomarceto.

По информации источника, главный тренер сейчас сосредоточен на работе на трансферном рынке. Трансферное окно в Европе открывается с 1 января.

В текущем сезоне «Торино» показывает неплохие для клуба результаты и идёт на девятой строчке турнирной таблицы Серии А, в активе у команды 21 очко после 15 туров. Лучшим бомбардиром команды в сезоне является хорват Никола Влашич с четырьмя забитыми голами. Юрич возглавляет клуб с мая 2021 года.

В ближайшей игре чемпионата Италии туринцы встретятся с аутсайдером лиги – «Вероной».