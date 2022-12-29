​Погба ответил на критику фанатов «Ювентуса»

После летнего возвращения в «Ювентус» полузащитник Поль Погба до сих пор не провёл ни одного матча. Дело в травме, которую получил звёздный футболист.

На днях Погба опубликовал в социальных сетях фотографию с зимнего курорта. В комментариях француза раскритиковали – болельщики опасались, что Погба усугубит ситуацию с травмой из-за активного отдыха.

«Если он травмируется во время катания на лыжах, я сойду с ума», - написал один из фанатов.

Поль Погба отреагировал. Француз опубликовал в социальных сетях новое видео, сымитировав катание на лыжах без инвентаря. Погба тем самым показал, что он не занимается экстримом на отдыхе.