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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» задумал вернуть Тео Эрнандеса

29 Декабря 2022 • 17:09 Комментировать (1)

«Реал» изучает трансферный рынок на предмет возможного усиления своего состава. Как сообщает Inter Live, в сфере интересов мадридского гранда оказался защитник «Милана» Тео Эрнандес. При этом «сливочные» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси» - лондонцы тоже держат на радаре 25-летнего француза.

Тео Эрнандес уже был игроком «Реала», но не раскрылся в мадридской команде. За «сливочных» француз провёл 23 официальных матча, в которых отдал три результативных паса.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Тео Эрнандес Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Декабря 2022 в 17:10
о нетт....нафиг такой нужен!!
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