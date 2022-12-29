​«Реал» задумал вернуть Тео Эрнандеса

«Реал» изучает трансферный рынок на предмет возможного усиления своего состава. Как сообщает Inter Live, в сфере интересов мадридского гранда оказался защитник «Милана» Тео Эрнандес. При этом «сливочные» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси» - лондонцы тоже держат на радаре 25-летнего француза.

Тео Эрнандес уже был игроком «Реала», но не раскрылся в мадридской команде. За «сливочных» француз провёл 23 официальных матча, в которых отдал три результативных паса.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.