Миранчук поучаствовал в разгроме «Монцы»

Российский полузащитник итальянского «Торино» поучаствовал в добытой его клубом победе над «Монцей» в товарищеской встрече. Матч состоялся сегодня вечером и завершился победой туринцев – 4:1, Миранчук вышел в старте.

Дублем в составе туринской команды отметился хорошо знакомый российским футбольным болельщикам Никола Влашич, ещё один гол забил Мергим Войвода, а в свои ворота мяч срезал игрок «Монцы» Марлон.

Джанлука Капрари отметился голом престижа в составе «Монцы».

«Торино» сыграет следующий матч в Серии А 4 января. Соперником в домашнем матче станет аутсайдер чемпионата Италии «Верона».