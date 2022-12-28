«Ювентус» ищет варианты по усилению своего состава в преддверии открытия зимнего трансферного окна. Как сообщает Sport Mediaset, в поле зрения туринского клуба находятся полузащитники Алексис Макаллистер из «Брайтона» и Иско. Последний, как известно, недавно обрёл статус свободного агента после расторжения контракта с «Севильей».

По данным источника, ради подписания Макаллистера или Иско «Ювентус» может пожертвовать Уэстоном Маккенни. Американец может быть продан в январе.

Добавим, что действующий контракт связывает Уэстона Маккенни с «Ювентусом» до средины 2025 года.