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Чемпионат Италии. Серия А

​Названо условие увольнения Аллегри из «Ювентуса» слухи

28 Декабря 2022 • 16:09 Комментировать

В «Ювентусе» произошла смена высшего руководства – новые боссы официально вступят в должности 18 января. По данным Tuttosport, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри сохранит свой пост на следующий сезон при одном условии – он должен обеспечить попадание команды в Лиге чемпионов, то есть туринцы должны финишировать в топ-4 Серии А.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков. Ближайший матч Серии А команда Массимилиано Аллегри проведёт 4 января – против «Кремонезе» на поле соперника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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