В «Ювентусе» произошла смена высшего руководства – новые боссы официально вступят в должности 18 января. По данным Tuttosport, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри сохранит свой пост на следующий сезон при одном условии – он должен обеспечить попадание команды в Лиге чемпионов, то есть туринцы должны финишировать в топ-4 Серии А.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков. Ближайший матч Серии А команда Массимилиано Аллегри проведёт 4 января – против «Кремонезе» на поле соперника.