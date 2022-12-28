Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью

28 Декабря 2022 • 15:54 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала откликнулся на просьбу главного тренера команды Жозе Моуринью. Аргентинский футболист вернётся из отпуска раньше. По данным Il Corriere dello Sport, Дибала прилетит в Рим в четверг в 6:45 утра по местному времени. Футболист сразу отправится на базу, где присоединится к своей команде.

Жозе Моуринью надеется, что Пауло Дибала сможет сыграть за «Рому» в первом матче 2023 года против «Болоньи». Эта игра пройдёт в среду, 4 января.

Напомним, что Пауло Дибала стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом на мундиале в Катаре Дибала провёл на футбольном поле только 17 минут в двух матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
15:54 · Италия. Серия А
​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»
15:36 · Италия. Серия А
Хвича: «Наполи» сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионство»
15:23 · Италия. Серия А
Хвича: «Я вёл переговоры с «Наполи» около двух лет»
13:59 · Италия. Серия А
Январь станет решающим месяцем для «Милана» в плане продления контракта с Леау
13:23 · Германия. Бундеслига
Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год
13:22 · Италия. Серия А
Хвича: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану - мой кумир» 2
12:45 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама
12:36 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Бастони зарплату 4 миллионов евро в год, игрок хочет на 500 тысяч больше
11:37 · Италия. Серия А
Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ» 2
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
08:49 · Италия. Серия Б
Джилардино утверждён главным тренером «Дженоа»
06:36 · Италия. Серия А
Экс-директор «Ювентуса» заявил, что «Рома» украла титул у туринцев в 2001 году 2
02:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Интера» в качестве замены Джеймсу, получившему новую травму
01:35 · Италия. Серия А
Ведущие клубы Ла Лиги заинтересованы в игроке «Лацио» Альберто
Все новости
Рекомендуем