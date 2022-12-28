Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хвича: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану - мой кумир»

28 Декабря 2022 • 13:22 Комментировать (2)

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия высказался о противостоянии португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Мне всегда нравился Гути. После него моим любимым футболистом стал Криштиану Роналду. Месси? Очень тяжело выбирать между Криштиану и Лионелем, но мой кумир - Роналду», - передает слова Кварацхелии портал Goal.com.

Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель принял участие в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
28 Декабря 2022 в 14:12
Таких "кумиров" всегда ждут только в Аль-Насре... А-ха-ха-ха..
ингерман
28 Декабря 2022 в 13:32
ай.. маладэц хвича, проста красаучэг! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
13:59 · Италия. Серия А
Январь станет решающим месяцем для «Милана» в плане продления контракта с Леау
13:23 · Германия. Бундеслига
Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год
13:22 · Италия. Серия А
Хвича: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану - мой кумир» 2
12:45 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама
12:36 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Бастони зарплату 4 миллионов евро в год, игрок хочет на 500 тысяч больше
11:37 · Италия. Серия А
Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ» 2
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
08:49 · Италия. Серия Б
Джилардино утверждён главным тренером «Дженоа»
06:36 · Италия. Серия А
Экс-директор «Ювентуса» заявил, что «Рома» украла титул у туринцев в 2001 году 2
02:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Интера» в качестве замены Джеймсу, получившему новую травму
01:35 · Италия. Серия А
Ведущие клубы Ла Лиги заинтересованы в игроке «Лацио» Альберто
01:25 · Италия. Серия А
Ровно три года тому назад Ибрагимович вернулся в «Милан»
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Милан» был заинтересован в Гакпо
01:10 · Италия. Серия А
Бенитес: «Наполи» хорош, но я не хочу сулить им титул»
01:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» заморозил рыночные операции до 18 января
Все новости
Рекомендуем