Хвича: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану - мой кумир»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия высказался о противостоянии португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Мне всегда нравился Гути. После него моим любимым футболистом стал Криштиану Роналду. Месси? Очень тяжело выбирать между Криштиану и Лионелем, но мой кумир - Роналду», - передает слова Кварацхелии портал Goal.com.

Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель принял участие в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.