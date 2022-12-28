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Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ»

28 Декабря 2022 • 11:37 Комментировать (2)

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, права на которого принадлежат «Фиорентине», может переехать во французский чемпионат. Подписать 26-летнего африканца хочет «ПСЖ», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Стоит отметить, что трансфер соотечественника лоббирует защитник Ашраф Хакими. Один из лидеров команды Килиан Мбаппе не против подписания Амрабата и дал свое одобрение по этой сделке.

Главными конкурентами «ПСЖ» в борьбе за Софьяна считаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Флорентийцы оценивают игрока минимум в 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А Амрабат провел 13 матчей и получил семь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина ПСЖ Килиан Мбаппе Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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ARTUR
28 Декабря 2022 в 12:42
ну вот и новый ,,одобритель ,, мбапа..офигеть просто . он видите ли одобрят ..)))
Alex1972
28 Декабря 2022 в 12:37
Мбаппе : 13 матчей и 7 ЖК?... Одобряю... А-ха-ха-ха...
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