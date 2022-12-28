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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-директор «Ювентуса» заявил, что «Рома» украла титул у туринцев в 2001 году

28 Декабря 2022 • 06:36 Комментировать

Скандально известный экс-директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи выступил на собрании акционеров итальянской команды.

Моджи сказал, что почему-то все думают, что «Ювентус» выигрывал только потому, что руководители воруют и подкупают судей, но это не так. Функционер отметил, что «старая синьора» всегда достойно и честно побеждала на поле, но был один момент, когда у туринского клуба украли чемпионство.

«Это произошло в 2001 году, когда «Рома» украла у нас скудетто», - добавил Моджи.

Напомним, что Моджи был участником скандального разбирательства, которое получило название «Моджигейт». По итогам этого коррупционного скандала «Ювентус» был отправлен в Серию В и лишён двух титулов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Серия А Лучано Моджи
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