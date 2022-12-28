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Чемпионат Италии. Серия А

Ведущие клубы Ла Лиги заинтересованы в игроке «Лацио» Альберто

28 Декабря 2022 • 01:35 Комментировать

Мадридский «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия» заинтересованы в подписании 30-летнего испанского полузащитника итальянского «Лацио» Луиса Альберто. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Бывшего игрока «Ливерпуля» «Лацио» хотел продать ещё прошедшим летом, однако никто не предложил за него достаточное количество денежных средств для того, чтобы можно было принять предложение. Теперь «Лацио» хочет продать его в ближайшее трансферное окно, так как это откроет клубу некоторые возможности на трансферном рынке и разблокирует их индекс ликвидности.

«Лацио» в данный момент – четвёртая команда чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
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