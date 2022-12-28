«Ювентус» заморозил рыночные операции до 18 января

Туринский «Ювентус» заморозил свои рыночные операции и трансферы до 18 января. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Старая сеньора» была окружена юридическими вопросами в последние месяцы, что привело к финансовым проблемам для клуба.

По итогу в разгар корпоративного шторма «Ювентус» заморозил свои рыночные манёвры до 18 января. Именно в этот день приступит к работе новый совет директоров.

«Чёрно-белые» в данный момент замыкают тройку лидеров чемпионата Италии, имея в своём активе 31 очко и отставая от идущего вторым «Милана» на два балла, а от лидирующего «Наполи» - на десять пунктов.