«ПСЖ» заинтересован в Амрабате

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике итальянской «Фиорентины» и национальной сборной Марокко Софьяне Амрабате. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Также, помимо французского клуба, за марокканцем следят и команды Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле».

Итальянский клуб требует за трансфер своего 26-летнего игрока не менее 30 миллионов евро.

Основу интереса «ПСЖ» составляют в прекрасные отношения Софьяна Амрабата с Ашрафом Хакими.

Национальная сборная Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре заняла итоговое четвёртое место.