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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» заинтересован в Амрабате

28 Декабря 2022 • 00:59 Комментировать

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике итальянской «Фиорентины» и национальной сборной Марокко Софьяне Амрабате. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Также, помимо французского клуба, за марокканцем следят и команды Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле».

Итальянский клуб требует за трансфер своего 26-летнего игрока не менее 30 миллионов евро.

Основу интереса «ПСЖ» составляют в прекрасные отношения Софьяна Амрабата с Ашрафом Хакими.

Национальная сборная Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре заняла итоговое четвёртое место.

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Фиорентина ПСЖ Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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