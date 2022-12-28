Бенитес обозначил своих любимых итальянских футболистов

Испанский специалист Рафаэль Бенитес не чурался работы в Италии, в своей карьере он успел потренировать миланский «Интер», а также «Наполи» - без каких-либо особых успехов, впрочем. В последнее время Бенитес остается без работы, будучи уволенным в начале заканчивающегося года из английского «Эвертона». Он пояснил, кто из итальянских игроков произвел на него наибольшее впечатление.

- Когда я работал в «Наполи», там отлично старался Инсинье. Мне очень нравился Пирло, я был его фанатом. Сегодня мне нравится Марко Верратти. Он интеллигентен, он знает, что надо делать на поле, - цитирует слова Рвафаэля Бенитеса pianetamilan.it.