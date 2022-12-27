​Аньелли высказался о своём уходе с президентского кресла в «Ювентусе»

В конце ноября Андреа Аньелли ушёл в отставку с должности президента «Ювентуса» вместе с остальными членами совета директоров. Во вторник Аньелли принял участие в собрании акционеров и выступил с речью.

«Уход с поста президента был для меня непростым решением. Помимо любви к «Ювентусу», я усердно работал, чтобы клуб добивался результатов на поле и за его пределами. Я принял это решение спокойно. Я по-прежнему твёрдо уверен в том, что мы хорошо работали все эти годы. Это мнение подтверждается анализами многочисленных экспертов.

Я счёл уместным сделать шаг назад, чтобы не было даже мысли о том, что выбор и решения, которые будут приниматься впредь, были обусловлены моим личным участием. Для меня было честью быть президентом «Ювентуса», который превыше всего и всех», - слова Аньелли приводит Football Italia.

Кроме того, Андреа Аньелли пожелал удачи новому руководству «старой синьоры».