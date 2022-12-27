Лаутаро Мартинес озвучил свою позицию боссам «Интера»

Нападающий Лаутаро Мартинес в последнее время регулярно сталкивается с критикой из-за большого числа нереализованных моментов. Несмотря на этот факт, аргентинский футболист настроен по-боевому – Мартинес хочет продолжать выступать за «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний Мартинес уже сообщил руководителям «Интера» о своём желании остаться в клубе.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса рассчитан до конца сезона 2025/2026. Всего за «Интер» аргентинский форвард провёл 202 официальных матча. В них Мартинес записал на свой счёт 82 гола и 30 результативных передач на партнёров.