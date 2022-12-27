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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес озвучил свою позицию боссам «Интера»

27 Декабря 2022 • 17:53 Комментировать (1)

Нападающий Лаутаро Мартинес в последнее время регулярно сталкивается с критикой из-за большого числа нереализованных моментов. Несмотря на этот факт, аргентинский футболист настроен по-боевому – Мартинес хочет продолжать выступать за «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний Мартинес уже сообщил руководителям «Интера» о своём желании остаться в клубе.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса рассчитан до конца сезона 2025/2026. Всего за «Интер» аргентинский форвард провёл 202 официальных матча. В них Мартинес записал на свой счёт 82 гола и 30 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ARTUR
27 Декабря 2022 в 18:03
прям осчастливили
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