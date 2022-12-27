Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Ромы» Элдора Шомуродова в клуб.

«Интерес к Шомуродову? Слишком рано об этом говорить, трансферное окно еще не началось», — заявил спортивный директор «Торино».

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Рома» готова снизить запрашиваемую сумму в 10 миллионов, если это будет продажа и настаивает на обязательном выкупе в случае аренды. «Торино» же не готов сейчас платить 10 миллионов и хочет попробовать договориться об аренде с обязательным выкупом только в случае достижения определенных результатов.

В текущем сезоне 27-летний Шомуродов принял участие в восьми матчах во всех турнирах и забил один мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в семь миллионов евро.