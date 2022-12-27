Ибрагимович с голым торсом поздравил жён подписчиков с Рождеством

Центральный форвард «Милана» Златан Ибрагимович посредством социальных сетей поздравил своих подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством вас и ваших жен. Чао», - подписал нападающий пост и разместил фотографию с голым торсом из тренировочного зала.

В текущем сезоне 41-летний скандинав на поле не появлялся из-за перенесенной операции. Ожидается, что Ибрагимович вернется в игру в начале 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между шведом и миланским грандом истекает по окончании нынешнего сезона.

По итогам 15 туров Серии А «россонери» набрали 33 балла и занимают второе место в таблице.