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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович с голым торсом поздравил жён подписчиков с Рождеством

27 Декабря 2022 • 08:17 Комментировать

Центральный форвард «Милана» Златан Ибрагимович посредством социальных сетей поздравил своих подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством вас и ваших жен. Чао», - подписал нападающий пост и разместил фотографию с голым торсом из тренировочного зала.

В текущем сезоне 41-летний скандинав на поле не появлялся из-за перенесенной операции. Ожидается, что Ибрагимович вернется в игру в начале 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между шведом и миланским грандом истекает по окончании нынешнего сезона.

По итогам 15 туров Серии А «россонери» набрали 33 балла и занимают второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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