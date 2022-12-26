Кьеллини рассказал, как Буффон купил ему билет на финал ЧМ-2006

Джорджо Кьеллини не принял участие в чемпионате мира 2006 года, хотя уже тогда считался хорошим оборонцем, но тренер той сборной Марчелло Липпи предпочел других защитников. По словам Кьеллини, ему было трудно пропустить тот чемпионат, однако он смог посмотреть с трибуны финал, благодаря тому, что ему купил билет не кто иной, как Джанлуиджи Буффон.

-Меня уже приглашали в сборную к тому моменту, пять раз, но на чемпионат мира не призвали. Я был расстроен, но, как и любой итальянец, болел за команду. Перед финалом взмолился Буффону, очень хотел билет. И он купил мне его! Утром в день финала я сел в рейс Милан-Берлин и смотрел матч в компании членов семей игроков, в частности, там была 6-летняя дочь Фабио Каннаваро, сегодня она уже взрослая девушка, - цитирует Кьеллини juvenews.eu.