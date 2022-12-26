​«ПСЖ» улучшит предложение Шкриньяру

«ПСЖ» хочет видеть в своих рядах защитника Милана Шкриньяра. В словацком футболисте парижане видят преемника Серхио Рамоса, чей контракт рассчитан до конца сезона и вряд ли будет продлён.

Как стало известно Sportsmediaset, «ПСЖ» направит Милану Шкриньяру улучшенное предложение. Во Франции надеются, что 27-летний футболист сделает выбор именно в пользу переезда на «Парк де Пренс».

С 1 января Милан Шкриньяр получит возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии. При этом «Интер» надеется на подписание со Шкриньяром нового трудового соглашения.