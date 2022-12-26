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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин — Миранчуку: «Бери больше на себя, ты уже имеешь право»

26 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать
Торино
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Верона
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04.01 16:30

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет Алексею Миранчуку, выступающему за «Торино».

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — сказал специалист лично бывшему подопечному во время встречи с журналистом Нобелем Арустамяном.

Напомним, что Миранчук переехал в туринский коллектив этим летом на правах аренды из «Аталанты». На счету Алексея два забитых мяча при двух ассистах в девяти встречах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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ТОРИНО ВЕРОНА
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