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Чемпионат Италии. Серия А

Элмас: «Я не могу сравнивать себя с Пандевым»

26 Декабря 2022 • 13:19 Комментировать

Нападающий итальянского «Наполи» Эльиф Элмас является самым известным действующим игроком сборной Северной Македонии, которая, напомним, выступила на чемпионате Европы в 2021 году, а затем в стыковых матчах выбила с чемпионата мира Италию. Но Элмас не хочет, чтобы его сравнивали с легендарным Гораном Пандевым, который является самым заслуженным македонским игроком.

- Горан - это большое, известное имя в Македонии. Его очень любят. Но я не могу сравнивать себя с Гораном, он побеждал намного больше меня. К тому же, Македония может рассчитывать и на других важных игроков, как Алиоски и Барди, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Македонии Эльиф Элмас
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