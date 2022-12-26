Элмас: «Я не могу сравнивать себя с Пандевым»

Нападающий итальянского «Наполи» Эльиф Элмас является самым известным действующим игроком сборной Северной Македонии, которая, напомним, выступила на чемпионате Европы в 2021 году, а затем в стыковых матчах выбила с чемпионата мира Италию. Но Элмас не хочет, чтобы его сравнивали с легендарным Гораном Пандевым, который является самым заслуженным македонским игроком.

- Горан - это большое, известное имя в Македонии. Его очень любят. Но я не могу сравнивать себя с Гораном, он побеждал намного больше меня. К тому же, Македония может рассчитывать и на других важных игроков, как Алиоски и Барди, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.