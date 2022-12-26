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Чемпионат Италии. Серия А

Элмас: «Хочется сыграть на чемпионате мира за Македонию»

26 Декабря 2022 • 12:58 Комментировать

Македонский нападающий Эльиф Элмас в прошлом году принял участие в чемпионате Европы, куда впервые пробилась сборная его страны. Македонцы совсем не выглядели мальчиками для битья, доставив немало проблем всем своим соперникам по группе. Элмас признался, что теперь ему хочется однажды сыграть со сборной и на чемпионате мира - безусловно, самом престижном турнире всего футбола.

- Я уже играл на чемпионате Европы, но теперь хочется представить свою страну и на чемпионате мира, в футболке сборной Македонии. Также хотелось бы поиграть еще за какой-то топ-клуб, кроме «Наполи», но сейчас я не думаю об этом, - цитирует Элмаса De Marke Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сборная Северной Македонии Эльиф Элмас
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