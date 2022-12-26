В 49 лет скончался бывший футболист «Ювентуса»

В уругвайском Монтевидео после продолжительной борьбы за жизнь скончался Фабиан О'Нил - бывший футболист туринского «Ювентуса» и «Кальяри». Он заболел тяжелой болезнью еще некоторое время тому назад, причиной местная пресса называет пристрастие к алкоголю, проявившее себя в последние годы.

В составе «Ювентуса» уругвайский защитник отыграл сезон 2000/2001, но гораздо больше он запомнился выступлениями в составе «Кальяри» - 136 матчей, в которых Фабиан забил 16 голов. В составе сборной Уругвая О'Нил, запомнившийся также дружбой с Зинедином Зиданом, провел девятнадцать матчей.