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Чемпионат Италии. Серия А

В 49 лет скончался бывший футболист «Ювентуса»

26 Декабря 2022 • 12:27 Комментировать

В уругвайском Монтевидео после продолжительной борьбы за жизнь скончался Фабиан О'Нил - бывший футболист туринского «Ювентуса» и «Кальяри». Он заболел тяжелой болезнью еще некоторое время тому назад, причиной местная пресса называет пристрастие к алкоголю, проявившее себя в последние годы.

В составе «Ювентуса» уругвайский защитник отыграл сезон 2000/2001, но гораздо больше он запомнился выступлениями в составе «Кальяри» - 136 матчей, в которых Фабиан забил 16 голов. В составе сборной Уругвая О'Нил, запомнившийся также дружбой с Зинедином Зиданом, провел девятнадцать матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фабиан О'Нил
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