Элмас дал понять, что хотел бы вернуться в «Фенербахче»

Македонский футболист Эльиф Элмас сейчас выступает за «Наполи» и был очень полезен команде, когда травму получил Хвича Кварацхелия, но он мечтает о возвращении в первый большой клуб - турецкий «Фенербахче». Элмас выступал там ранее и полюбил турецкую столицу, а также, естественно, и сам клуб - один из трех самых именитых в Турции.

- В «Фенербахче» я впервые понял, сколь большим может быть клуб. Сколько бывает фанатов. «Фенербахче» - мой дом, может, в последующие годы я смогу вернуться туда. Как бы сказать... Человека всегда тянет домой, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.