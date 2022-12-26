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Чемпионат Италии. Серия А

Ровно 33 года назад «Милан» взял весь подиум «Золотого мяча»

26 Декабря 2022 • 11:51 Комментировать

Ровно 33 года назад, 26 декабря 1989 года, был объявлен победитель «Золотого мяча» - им стал Марко ван Бастен из «Милана». Что примечательно, вся тройка победивших в голосовании на престижный трофей представляла «Милан» - второе место досталось защитнику Франко Барези, а третье - его тезке Франку Райкаарду.

Ван Бастен набрал 119 баллов, Барези - 80, а Райкаард - 43. Для того, чтобы вспомнить главных героев футбольного 1989 года, сообщим и другие фамилии из первой десятки - это Лотар Маттеус, Питер Шилтон, Драган Стойкович, Рууд Гуллит, Георге Хаджи, Юрген Клинсманн и, наконец, Мишель Прюдомм. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Ван Бастен Франк Райкаард Франко Барези
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