Ровно 33 года назад «Милан» взял весь подиум «Золотого мяча»

Ровно 33 года назад, 26 декабря 1989 года, был объявлен победитель «Золотого мяча» - им стал Марко ван Бастен из «Милана». Что примечательно, вся тройка победивших в голосовании на престижный трофей представляла «Милан» - второе место досталось защитнику Франко Барези, а третье - его тезке Франку Райкаарду.

Ван Бастен набрал 119 баллов, Барези - 80, а Райкаард - 43. Для того, чтобы вспомнить главных героев футбольного 1989 года, сообщим и другие фамилии из первой десятки - это Лотар Маттеус, Питер Шилтон, Драган Стойкович, Рууд Гуллит, Георге Хаджи, Юрген Клинсманн и, наконец, Мишель Прюдомм.