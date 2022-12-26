Де Врей может оказаться в МЛС

Контракт нидерландского футболиста миланского «Интера» Стефана де Врея истекает в июне 2023 года, и непохоже на то, что стороны собираются продлить свои отношения. Более того, у игрока начинают появляться и другие варианты - как сообщает приложение MLS Transfers, им заинтересовались некоторые клубы американской лиги. Какие именно, пока что не сообщается.

Напомним, что нидерландский защитник выступает за «Интер» с 2018 года, ранее он четыре года защищал цвета другого итальянского клуба, римского «Лацио». Также в его карьере были выступления за роттердамский «Фейеноорд» у себя на родине.