Пануччи: «Гвардиолы в тот вечер не было, как и «Барселоны» в целом»

В 1994 году итальянский «Милан» выиграл Лигу чемпионов, одержав победу с категорическим счетом 4:0 над «Барселоной». Каталонцы вышли на поле вялыми и уступили игру по всем параметрам - возможно, в силу того, что всего лишь за три дня до этого они в сложнейшей обстановке взяли свой четвертый кряду чемпионский титул в Ла Лиге и попросту не успели восстановиться. Кристиан Пануччи, игравший в том матче против обладателя «Золотого мяча» в том году Христо Стоичкова, вспоминает события игры.

- Сейчас много говорят о Гвардиоле, и я с ним, кстати, иногда играю в гольф в Испании, как и с Альбером Феррером. И они даже не хотят вспоминать тот матч, словно их и не было на поле. Их действительно в тот вечер словно не было на поле, как и всей «Барселоны», - вспоминает Пануччи, которого цитирует pianetamilan.it.