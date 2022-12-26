Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пануччи: «Кройфу не стоило нас дразнить»

26 Декабря 2022 • 10:44 Комментировать

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи вспоминает про финал Лиги чемпионов 1994 года, который подарил самую крупную по сей день победу в матчах такого ранга - никто еще не выигрывал в финале ЛЧ со счетом 4:0, как это сделал 18 мая 194 года в Афинах «Милан». И кого он побил - каталонскую «Барселону», с легендарным Кройфом у руля, которая только-только выиграла свой четвертый кряду титул в Испании! Пануччи считает, что голландец тогда сам спровоцировал такую развязку.

- За неделю до матча Кройф начал всем рассказывать о трофее, мысленно он уже счел, что выиграл матч. Но для того «Милана» это лишь стало дополнительным раздражителем. Хотя мы все же тоже не ждали такой крупный счет, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Кристиан Пануччи Йохан Кройф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
12:08 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Милан стал моим родным городом»
11:51 · Италия. Серия А
Ровно 33 года назад «Милан» взял весь подиум «Золотого мяча»
11:50 · Германия. Бундеслига
«Интер» бросит все силы на трансфер Тюрама в январе
11:37 · Италия. Серия А
Де Врей может оказаться в МЛС
11:28 · Италия. Серия А
Пануччи: «Мой «Милан» - команда настоящих лидеров»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет, чтобы «Ювентус» сохранил Рабио до конца сезона
10:55 · Италия. Серия А
Пануччи: «Гвардиолы в тот вечер не было, как и «Барселоны» в целом»
10:44 · Италия. Серия А
Пануччи: «Кройфу не стоило нас дразнить»
10:32 · Италия. Серия А
​Пануччи: «Через год выступлений в «Милане» я уже смог купить новый дом моим родителям»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать Кулибали в итальянский топ-клуб
10:13 · Англия. Премьер-лига
Пануччи: «Меня звал «Арсенал», но мне даже не сказали об этом»
09:55 · Италия. Серия А
Пануччи: «Я не нравился Сакки, но сейчас у нас отличные отношения»
09:42 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилиться игроком «Баварии»
09:38 · Италия. Серия А
Пануччи: «В 19 лет меня катапультировали во взрослую команду - лучшую в мире на тот момент»
09:35 · Италия. Серия А
Осимхен высказался о будущем в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем