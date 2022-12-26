Пануччи: «Кройфу не стоило нас дразнить»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи вспоминает про финал Лиги чемпионов 1994 года, который подарил самую крупную по сей день победу в матчах такого ранга - никто еще не выигрывал в финале ЛЧ со счетом 4:0, как это сделал 18 мая 194 года в Афинах «Милан». И кого он побил - каталонскую «Барселону», с легендарным Кройфом у руля, которая только-только выиграла свой четвертый кряду титул в Испании! Пануччи считает, что голландец тогда сам спровоцировал такую развязку.

- За неделю до матча Кройф начал всем рассказывать о трофее, мысленно он уже счел, что выиграл матч. Но для того «Милана» это лишь стало дополнительным раздражителем. Хотя мы все же тоже не ждали такой крупный счет, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.