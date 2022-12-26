Осимхен высказался о будущем в «Наполи»

Ведущий форвард «Наполи» Виктор Осимхен отреагировал на слухи о возможной смене клубной прописки в январское трансферное окно.

«Сейчас я выступаю за один из лучших клубов Европы. Хочу продолжать побеждать вместе с «Наполи». Мы настроены на трофей в этом сезоне. Все мои мысли о нынешнем сезоне в составе «Наполи». Хочу выиграть с командой титул, а дальше – посмотрим», - передает слова нигерийского нападающего Il Mattino.

Виктор защищает цвета неаполитанского коллектива с середины 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании африканца заинтересован «МЮ».