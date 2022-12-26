Милинкович-Савич недоволен своим ценником в «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич считает, что должен стоить гораздо дешевле.

В подписании 27-летнего серба давно заинтересованы различные клубы, включая «Ювентус» и представителей Английской премьер-лиги, но «Лацио» запрашивает за свою звезду очень внушительную сумму. По данным Calciomercato, Милинкович-Савич считает, что его «адекватная» цена – 40-50 млн евро, учитывая истекающий в 2024 году контракт. Боссы «орлов» оценивают хавбека гораздо выше.

Сергей Милинкович-Савич принял участие в 20 матчах «Лацио» в текущем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и семь голевых передач. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 млн евро.