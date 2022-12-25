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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» вернётся в гонку за скудетто»

25 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался касательно перспектив своих подопечных в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Мы вернемся в гонку за скудетто. Уверен в этом на 100 процентов. После перерыва на чемпионат мира начнем все с чистого листа. Стоит признать, что в первой части сезона «Интер» был недостаточно хорош, но мы хотим исправить свои пробелы», - передает слова специалиста FC Inter News.

После 15 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 30 баллов и располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Команда Индзаги отстает от лидирующего «Наполи» на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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