Индзаги: «Интер» вернётся в гонку за скудетто»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался касательно перспектив своих подопечных в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Мы вернемся в гонку за скудетто. Уверен в этом на 100 процентов. После перерыва на чемпионат мира начнем все с чистого листа. Стоит признать, что в первой части сезона «Интер» был недостаточно хорош, но мы хотим исправить свои пробелы», - передает слова специалиста FC Inter News.

После 15 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 30 баллов и располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Команда Индзаги отстает от лидирующего «Наполи» на 11 очков.