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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо: «Бог наделил Пирло невероятными качествами, это был другой футбол»

25 Декабря 2022 • 18:29 Комментировать

Главный тренер испанской «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих воспоминаниях и впечатлениях от игры экс-полузащитника сборной Италии и «Милана» Андреа Пирло, отмечая невероятные качества итальянца.

«У Пирло было то, чего сейчас практически нигде не увидишь: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него было четыре глаза. Расположение на поле, как он работал без мяча... Сейчас этого не хватает многим командам. Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, он не любил играть коротко. Это был другой футбол», – приводит слова Гаттузо издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Италии Андреа Пирло Дженнаро Гаттузо
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