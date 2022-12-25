Гаттузо: «Бог наделил Пирло невероятными качествами, это был другой футбол»

Главный тренер испанской «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих воспоминаниях и впечатлениях от игры экс-полузащитника сборной Италии и «Милана» Андреа Пирло, отмечая невероятные качества итальянца.

«У Пирло было то, чего сейчас практически нигде не увидишь: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него было четыре глаза. Расположение на поле, как он работал без мяча... Сейчас этого не хватает многим командам. Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, он не любил играть коротко. Это был другой футбол», – приводит слова Гаттузо издание AS.