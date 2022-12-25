«Интер» может приобрести нападающего сборной Франции

Миланский «Интер» может приобрести нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркуса Тюрама.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, «Интер» собирается продать кого-нибудь из футболистов состава ради того, чтобы купить француза.

Тюрам выступает за немецкий клуб с 2019 года. В сезоне 2022/2023 форвард сыграл в 15 матчах чемпионата Германии, забил в них 10 голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что Маркус играл в составе национальной сборной Франции на мундиале в Катаре. Команда дошла до финала турнира, где уступила Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти). Игрок выходил на поле в 5 матчах, сумев отдать две результативные передачи.