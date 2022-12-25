​Пануччи: «С «Тоттенхэмом» будет сложно»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи доволен видеть команду в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы «Милану» предстоит сразиться с командой, которой руководит другой итальянский специалист - Антонио Конте. Пануччи считает, что «Милану» будет непросто против лондонцев, которые уже обзавелись значительным опытом выступлений в европейских турнирах.

- «Милан» вырос, но с «Тоттенхэмом» все открыто, они - грозный соперник, которого очень хорошо подготовит Конте. Так что матчи с ними будут непростыми, я не могу сказать однозначно, кто пройдет дальше, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.