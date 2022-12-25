Пануччи вспомнил злополучный матч с Южной Кореей на ЧМ-2002

Матч итальянской сборной с Южной Кореей на чемпионате мира 2002 года вписан в черную книгу итальянского футбола - один из фаворитов чемпионата мира уступил хозяевам турнира, во многом из-за отвратительного судейства эквадорского арбитра Байрона Морено. Кристиан Пануччи, участвовавший в той игре, вспоминает свое отношение к нему.

- Я его оскорбил в том матче, наверное, раз тридцать. Я знаю испанский язык, но он на самом деле так и не удалил меня. Тот вылет стал горьким ударом, у нас была команда, которая могла дойти до конца. Неста, Мальдини, Каннаваро, Вьери, Индзаги, Дель Пьеро, Тотти, какие игроки, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.